Questione di Karma: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 3 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Questione di karma, film del 2017 diretto da Edoardo Falcone con Fabio De Luigi ed Elio Germano. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giacomo è l’erede di grandi industriali; il padre Ulisse è morto suicida quando lui aveva 4 anni. Giacomo non ha superato mai questo lutto: sua madre si è risposata con un uomo avido di soldi a cui ha lasciato gestire tutta l’azienda di famiglia. Da questo secondo matrimonio è nata Ginevra a cui viene affidata la gestione dell’azienda. Giacomo invece preferisce dedicarsi a pensieri e fantasticherie, non lavora né guida. Non ha mai mostrato interesse per l’azienda di famiglia. Credendo alla reincarnazione e in seguito alla lettura di alcuni libri, Giacomo incontra un esoterista residente in un piccolo paesino del Centro Italia il quale gli svela che ha individuato l’attuale reincarnazione del padre in un uomo romano chiamato Mario Pitagora. Questo cambia totalmente la vita di Giacomo. Mario è un nullatenente, non ha un lavoro ed è oppresso dai debiti, ha inoltre problemi coniugali e con i figli. Giacomo riesce a incontrarlo e si instaura tra loro una stretta amicizia. Mario approfitta dell’agiatezza di Giacomo per risolvere i suoi problemi. Giacomo, pur non comprendendo a pieno tutta la vita di Mario e le sue bugie, alla fine crea un rapporto di amicizia sincero con questi. Questo incontro perciò cambia definitivamente le vite di entrambi.

Questione di Karma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Questione di Karma, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Giacomo Antonelli

Elio Germano: Mario Pitagora

Daniela Virgilio: Serena

Valentina Cenni: Alessandra

Massimo De Lorenzo: Ernesto

Corrado Solari: antiquario

Isabella Ragonese: Ginevra

Philippe Leroy: Ludovico Stern

Eros Pagni: Fabrizio

Stefania Sandrelli: Caterina

Streaming e tv

Dove vedere Questione di Karma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 3 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Die Hard – Vivere o morire: trama, cast, trailer e streaming del film Chi è Marcella Bella, l’ospite di stasera a Ballando con le Stelle 2020 Chi è Vittoria Schisano, concorrente di Ballando con le stelle 2020