Questi fantasmi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 30 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Questi fantasmi, film per la tv diretto da Alessandro Gassman e tratto da una delle commedie più famose di Eduardo De Filippo. Dopo Natale in casa Cupiello, diretto da Edoardo De Angelis nel 2020, e i successivi Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli Milionaria!, questa produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction è un ulteriore capitolo della collezione di opere teatrali del grande attore, regista, scrittore, sceneggiatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia è ambientata a Napoli e ha per protagonista Pasquale Lojacono e la moglie Maria. La coppia è in crisi e attraversa anche un momento di profonde difficoltà economiche. Il proprietario di un appartamento offre loro un’opportunità: possono vivere nella sua casa gratuitamente se dimostreranno che in quelle stanze non si aggirano dei fantasmi. Gli stessi che ogni giorno lasciano a Pasquale dei soldi o è quello che crede lui, perché in realtà le donazioni sono opera di Alfredo, amante di Maria, che vorrebbe fuggire con la donna che ama. Tanti altri personaggi si avvicendano nelle diverse scene, come il professor Santanna che osserva Pasquale dalla finestra dell’appartamento di fronte.

Questi fantasmi: il cast

Abbiamo visto la trama di Questi fantasmi, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimiliano Gallo: Pasquale Lojacono

Anna Foglietta: Maria

Alessio Lapice: Alfredo Marigliano

Viviana Cangiano: Armida

Tony Laudadio: Gastone Califano

Maurizio Casagrande: Raffaele, il portiere

Gea Martire: Carmela

Streaming e tv

Dove vedere Questi fantasmi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 30 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.