Questi fantasmi: i personaggi della commedia

QUESTI FANTASMI PERSONAGGI – Stasera, giovedì 19 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la commedia di Eduardo De Filippo, Questi Fantasmi! Ma quali sono i personaggi di Questi fantasmi? Eccoli come indicato nel testo dallo stesso autore:

Pasquale Lojacono (anima in pena)

Maria, sua moglie (anima perduta)

Alfredo Marigliano (anima irrequieta)

Armida, sua moglie (anima triste)

Silvia, 14 anni

Arturo, 12 anni (loro figli, anime innocenti)

Gastone Califano, (anima libera)

Raffaele, portinaio (anima nera)

Carmela, sua sorella (anima dannata)

Saverio Califano, maestro di musica e

Maddalena, sua moglie (anime inutili)

Due facchini (anime condannate)

Il professor Santanna (anima utile, ma non compare mai)

Chi interpreta chi nella versione di Massimo Ranieri? Ecco l’elenco completo del cast con i ruoli:

Massimo Ranieri: Pasquale Lojacono

Donatella Finocchiaro: Maria, moglie di Pasquale

Gianfranco Jannuzzo: Alfredo Marigliano

Ernesto Lama: Raffaele, il portiere

Enzo Decaro: Gastone Califano

Antonia Truppo: Armida, moglie di Alfredo

Ester Botta: Carmela, sorella del portiere

Clara Bindi: Maddalena

Enzo Turrin: Saverio Califano

Fabrizio Nevola

Enzo Garramone: primo facchino

Martina De Martino: Silvia

Francesco Giacobbe: Arturo

Questi fantasmi in tv e streaming

Abbiamo visto i personaggi di Questi fantasmi, ma dove è possibile vedere la commedia teatrale in tv e streaming? La versione dell’opera interpretata da Massimo Ranieri va in onda questa sera, 19 marzo 2020, su Rai 3. Sarà possibile seguire l’opera teatrale anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO

Potrebbero interessarti Don Matteo 13 si farà? Le indiscrezioni sulla prossima stagione Attacco al potere: cast e personaggi del film con Gerard Butler Attacco al potere: trama e cast del film in onda su Rai 2