Quello che veramente importa: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 23 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quello che veramente importa (The Healer), film del 2016 diretto da Paco Arango. Il film è dedicato a Paul Newman, attore che lanciò una rete mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati chiamata Serious Fun Children´s Network. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essersi trasferito, su invito dello zio, in Nuova Scozia, il giovane Alec il giorno del suo trentesimo compleanno viene a conoscenza del fatto che in tutta la sua famiglia si avesse il dono della guarigione. Questo dono tuttavia non è destinato a tutti i membri della famiglia Heacock (il dono salta una generazione). Alec inizialmente rifiuta il suo destino, ma l’incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro in fase terminale, lo aiuterà a fare un salto di fede.

Quello che veramente importa: il cast

Abbiamo visto la trama di Quello che veramente importa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Oliver Jackson-Cohen: Alec Bailey

Jonathan Pryce: Raymond Heacock

Camilla Luddington: Cecilia

Jorge Garcia: Padre Malloy

Adrian G. Griffiths: Tom

Kaitlyn Bernard: Abigail

Brian Downey: Henry

Suresh John: Amir

Gavin Liddel: Greg

Jeremy Akerman: prete

Shaun Clarke: Fred

Nikki Barnett: Mary

Chris Lawrence: Josh

Gay Hauser: Louise

Richard Donat: Larry

Michael Pellerin: Philip

Pasha Ebrahimi: Frank

Jennifer Morris: Leslie

Glenn Lefchak: William

Kyla Wilson: Paula

Laura Posner: Laura

Jackie Torrens: Linda

David Christoffel: banchiere

David Rossetti: pilota

Streaming e tv

Dove vedere Quello che veramente importa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.