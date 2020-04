Quello che veramente importa: trama, cast e streaming film

Questa sera, mercoledì 22 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quello che veramente importa, film del 2017 diretto da Paco Arango. La pellicola è conosciuta anche con il suo titolo internazionale, The Healer. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni su Quello che veramente importa compreso dove vederlo in tv e streaming.

Trama

Dopo essersi trasferito, su invito dello zio, in Nuova Scozia, il giovane Alec il giorno del suo trentesimo compleanno viene a conoscenza del fatto che in tutta la sua famiglia si avesse il dono della guarigione. Questo dono tuttavia non è destinato a tutti i membri della famiglia Heacock (il dono salta una generazione). Alec inizialmente rifiuta il suo destino, ma l’incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro in fase terminale, lo aiuterà a fare un salto di fede.

Cast

Di seguito il cast del film Quello che veramente importa in onda oggi su Rai 2:

Oliver Jackson-Cohen: Alec Bailey

Jonathan Pryce: Raymond Heacock

Camilla Luddington: Cecilia

Jorge Garcia: Padre Malloy

Doppiatori italiani

Ma di chi sono le voci del film? Quali sono i doppiatori degli attori principali di Quello che veramente importa? Di seguito i loro nomi:

Ruggero Andreozzi: Alec Bailey

Augusto Di Bono: Raymond Heacock

Jolanda Granato: Cecilia

Paolo De Santis: Padre Malloy

Curiosità

In Spagna, la pellicola è stata distribuita il 17 febbraio 2017; in Italia il film è stato distribuito a partire dal 21 febbraio 2019, e gli incassi ricevuti sono stati destinati ai programmi di riabilitazione del Dynamo Camp.

Dove vedere Quello che veramente importa in tv e streaming

Il film, come detto, va in onda oggi – 22 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

