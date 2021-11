Quelli che il lunedì stasera non va in onda: perché, il motivo

Stasera – 1 novembre 2021 – Quelli che il lunedì non va in onda. Perché? Semplice, la Rai ha deciso di spostare il programma al giovedì sera. Il cast resta identico, lo studio resta identico, insomma non cambia nulla, se non il giorno di messa in onda. Lo spazio era troppo esiguo e per questo motivo è stato deciso di provare ad andare altrove. Quelli che il calcio, a partire da questa settimana, andrà in onda quindi di giovedì. Da capire se rimarrà il nome “Quelli che il lunedì”. Questa la nuova – salvo ulteriori cambi – programmazione:

Quarta puntata: 4 novembre 2021

Quinta puntata: 11 novembre 2021

Sesta puntata: 18 novembre 2021

Settima puntata: 25 novembre 2021

Ottava puntata: 2 dicembre 2021

Nona puntata: 9 dicembre 2021

Decima puntata: 16 dicembre 2021

Undicesima puntata: 23 dicembre 2021

Dodicesima puntata: 30 dicembre 2021

Tredicesima puntata: 6 gennaio 2021

Quattordicesima puntata: 13 gennaio 2021

Quindicesima puntata: 20 gennaio 2021

Sedicesima puntata: 27 gennaio 2021

Diciassettesima puntata: 3 febbraio 2021

Diciottesima puntata: 10 febbraio 2021

Diciannovesima puntata: 17 febbraio 2021

Ventesima puntata: 24 febbraio 2021

Ventunesima puntata: 3 marzo 2021

Ventiduesima puntata: 10 marzo 2021

Ventitreesima puntata: 17 marzo 2021

Ventiquattresima puntata: 24 marzo 2021

Venticinquesima puntata: 3 aprile 2021

Ventiseiesima puntata: 10 aprile 2021

Ventisettesima puntata: 17 aprile 2021

Ventottesima puntata: 24 aprile 2021

Ventinovesima puntata: 31 aprile 2021

Trentesima puntata: 7 maggio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Quelli che il lunedì stasera – 1 novembre – non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i giovedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 00,10. La durata prevista è quindi di circa 3 ore.