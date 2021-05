Quelli che il calcio non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi, domenica 9 maggio 2021, Quelli che il calcio non va in onda su Rai 2? La risposta è molto semplice: per chi non lo sapesse, quella di domenica scorsa è stata l’ultima puntata della stagione per il programma condotto da Luca, Paolo e Mia Ceran. Al loro posto sulla seconda rete Rai andrà infatti in onda il Giro d’Italia 2021, in programma dall’8 al 30 maggio.

Per gli appassionati di Quelli che il calcio appuntamento dunque alla prossima stagione calcistica e televisiva con una possibile novità. Secondo quanto riporta TvBlog, lo storico programma comico di Rai 2 per la prossima stagione potrebbe cambiare orario e giorno della messa in onda. Dalla domenica pomeriggio al lunedì sera. Uno spostamento che trasformerebbe definitivamente Quelli che il calcio in un varietà di punta della Rai continuando ad usare il calcio come pretesto per giochi, imitazione e tanto altro. Confermati alla conduzione anche nella versione del lunedì sera Mia Ceran con Luca e Paolo, compreso il resto del cast artistico. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare qualche mese per scoprirlo.