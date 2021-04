Mia Ceran è incinta, chi è il fidanzato della conduttrice

La puntata di oggi, domenica 18 aprile 2021, di Quelli che il calcio è iniziata con una bella notizia: la conduttrice Mia Ceran è incinta. A rivelarlo è stata lei stessa con la complicità di Luca e Paolo. “Sono incinta. Aspetto un bambino”, ha detto in diretta su Rai 2 mettendosi di profilo e facendo intravedere la pancia. Alla notizia grande festa in studio. L’annuncio è stato dato anche sui social, tramite la sua pagina Instagram.

Ma chi è il fidanzato o marito di Mia Ceran? La conduttrice è fidanzata con un ragazzo di nome Federico (estraneo all’ambiente televisivo) con cui vive a Milano.

In passato Mia è stata legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti.

Chi è Mia Ceran

Mia Ceran nasce nella piccola città di Treviri nel sud della Germania nel 1986. Il padre è tedesco e di professione fa il dentista, mentre la madre è di Sarajevo e fa la giornalista. Fino all’età di 13 anni vive negli Stati Uniti e più precisamente a Miami con i genitori per poi trasferirsi a Roma. Mia ha confessato che i suoi genitori la portavano spesso in vacanza in Italia all’Argentario e che è cresciuta con questo mito del paese italiano dove “la vita ha un ritmo diverso, nel quale ci si prende cura delle persone, nel quale c’è godimento della vita, godimento del bello“. A Roma studia alla John Cabot University, e a 18 riesce a iniziare a lavorare per la CNN. Parla correttamente cinque lingue e grazie alla sua determinazione e professionalità riesce a portare avanti una carriera brillante.

