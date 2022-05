Quel che resta del giorno: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, sabatpo 21 maggio 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Quel che resta del giorno (The Remains of the Day), film del 1993 diretto da James Ivory, tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro (1989). Alla 66esima edizione degli Oscar, venne candidato ad otto premi (tra cui miglior film), non aggiudicandosi però alcuna statuetta. Anthony Hopkins venne premiato con il BAFTA ed il National Board of Review al miglior attore, ricevendo inoltre una nomination agli Oscar. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia viene raccontata nel 1956 dal protagonista James Stevens, il quale, durante un viaggio, ripercorre, facendo un bilancio, i momenti più significativi della propria vita. Nella magione di Darlington Hall, tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, estremamente compìto e molto compenetrato nel proprio ruolo, il maggiordomo Stevens conduce la servitù della casa dello scapolo Lord Darlington con impeccabile professionalità. Apparentemente privo di sentimenti personali, votato solo al servizio del proprio padrone, sacrifica al suo lavoro qualunque aspirazione personale. Sotto la sua direzione, il ménage[2] di casa Darlington procede con la precisione di un orologio svizzero, con piena soddisfazione del lord, che stima e rispetta il suo collaboratore, tenendolo tuttavia alla debita distanza, cosa che comunque non amareggia Stevens. Anche l’arrivo della nuova governante, Sally Kenton, donna esperta e intelligente, non muta la situazione, salvo il generarsi di qualche piccola scintilla fra i due, data la somiglianza efficientista dei rispettivi caratteri. Anche la morte del padre di Stevens, ex-maggiordomo in altra casa e ora aiutante in casa Darlington, non scuote l’aplomb del figlio[3]. Il fatto avviene durante un importantissimo ricevimento politico, al quale lord Darlington tiene molto (molti degli ospiti, eminenti personaggi politici inglesi e stranieri, risiedono per l’occasione nella splendida magione), mentre Stevens dirige perfettamente tutta l’organizzazione dell’ospitalità. Il padre muore in solitudine, nella propria camera del sottotetto, nella zona riservata alla servitù. La governante avvisa il maggiordomo dell’avvenuto decesso, esortandolo a rendere l’estremo saluto al padre, ma Stevens cortesemente declina l’invito, adducendo il motivo che il servizio che sta svolgendo è più importante.

Quel che resta del giorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quel che resta del giorno, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Hopkins: James Stevens

Emma Thompson: Sally Kenton

James Fox: Lord Darlington

Christopher Reeve: Jack Lewis

Peter Vaughan: William Stevens

Hugh Grant: Cardinal, figlioccio di Lord Darlington

Michael Lonsdale: Giscard Dupont d’Ivry

John Savident: Dott. Meredith

Tim Pigott-Smith: Tom Benn

Ben Chaplin: Charlie

Lena Headey: Lizzie

Patrick Godfrey: Spencer

Peter Cellier: Sir Leonard Bax

Rupert Vansittart: Sir Geoffrey

Streaming e tv

Dove vedere Quel che resta del giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 maggio 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.