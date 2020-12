Quasi amici streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda Quasi amici, film diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano che racconta una storia vera di una grande amicizia. Ma dove vedere Quasi amici in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 27 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando digitale terrestre).

Quasi amici in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand.

Colonna sonora

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Quasi amici, ma qual è la colonna sonora del film? Di seguito l’elenco delle canzoni:

Ludovico Einaudi – Fly (3:20) Earth, Wind & Fire – September (3:33) Omar Sy, François Cluzet & Audrey Fleurot – Des références… (1:08) Ludovico Einaudi – Writing Poems (4:09) George Benson – The Ghetto (4:57) Omar Sy & François Cluzet – L’arbre qui chante (1:01) Terry Callier – You’re Goin’ Miss Your Candyman (7:18) François Cluzet & Omar Sy – Blind Test (2:21) Earth, Wind & Fire with The Emotions – Boogie Wonderland (4:45) Ludovico Einaudi – L’origine nascosta (3:12) Nina Simone – Feeling Good (2:53) Ludovico Einaudi – Cache-cache (3:51) Angelicum De Milan – Vivaldi: Concerto pour 2 violons & Orchestra (3:21) Ludovico Einaudi – Una mattina (6:41) Vib Gyor – Red Lights (4:29)

