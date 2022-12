Quarto grado non va in onda oggi: perché, il motivo Rete 4

Perché oggi, 23 dicembre 2022, su Rete 4 non va in onda Quarto grado? Il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero oggi non va in onda perché è l’antivigilia di Natale, per cui molte trasmissioni in questi giorni si concedono qualche giorno di pausa per far rifiatare i propri lavoratori. Ecco perché Quarto grado oggi non va in onda. Si tratta dunque della consueta sosta natalizia, ma Quarto grado come molte altre trasmissioni Mediaset torneranno regolarmente in onda a gennaio, dopo le feste. Oggi Rete 4 in prima serata propone il classico film Notting Hill. Ma quando torna Quarto grado? Ecco tutte le informazioni.

Quando torna

Ma quando torna Quarto grado? Il programma legato alla cronaca nera di Rete 4 torna dopo la sosta natalizia, in particolare venerdì 13 gennaio 2023.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Quarto Grado non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni venerdì alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.