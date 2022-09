Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 luglio 2022

Questa sera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tutta la squadra del programma – in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi – riprende a indagare su casi attuali di cronaca nera e cold case rimasti irrisolti che attendono la verità. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri la vicenda di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte Faito. Una foto realizzata con il computer mostra come sarebbe oggi, a 29 anni, mentre spunta una nuova pista e una nuova speranza che arriva dal Sud America. Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Per i consulenti della Procura, la 63enne si sarebbe suicidata qualche giorno prima. Ma è davvero possibile che Lilly abbia vagato senza meta per tre settimane? A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.