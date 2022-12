Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 dicembre 2022

Questa sera, venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Alice Neri, 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. Sono ancora tanti i punti oscuri che non tornano: dove si è recata dopo l’aperitivo con un collega? Aveva un appuntamento con qualcuno che l’ha tradita? E, ancora, a chi ha inviato il suo ultimo messaggio?

Al centro della puntata anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Dopo aver ascoltato il marito Sebastiano Visintin, in Procura è stato interrogato anche l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin, che non crede al suicidio della donna e dichiara: “È stata assassinata”.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.