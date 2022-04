Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 aprile 2022

Questa sera, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio. Ora le indagini si stanno concentrando sul come sia morta la donna. Le tracce di una leggera asfissia ritrovate sul suo corpo fanno pensare che possa trattarsi di suicidio. Ma la sua famiglia non crede minimamente a questa ipotesi.

Al centro della serata anche il caso di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato il 7 novembre 2020, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne durante una festa a casa sua. L’uomo ora si trova in una clinica per disintossicarsi, agli arresti domiciliari. Il 5 aprile è cominciato il processo a suo carico, il suo collegio difensivo ha ribattuto alle accuse, affermando che ci fu un rapporto sessuale consenziente e ha chiesto il rito abbreviato. La prima udienza si è chiusa con un rinvio al primo giugno, quando il giudice prenderà una decisione.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.