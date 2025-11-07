Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 novembre 2025

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi tra intercettazioni inedite e telefonate sospette. E, intanto, la Procura di Brescia ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici di sedici utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Mario Venditti, indagato per corruzione. L’obiettivo è quello di fare luce su alcune anomale sospette, in particolare quelle sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari. Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: l’amico speciale Claudio Sterpin è pronto a nuove rivelazioni. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 7 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.