Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 novembre 2025

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi tra intercettazioni inedite e telefonate sospette. E, intanto, la Procura di Brescia ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici di sedici utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Mario Venditti, indagato per corruzione. L’obiettivo è quello di fare luce su alcune anomale sospette, in particolare quelle sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari. Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: l’amico speciale Claudio Sterpin è pronto a nuove rivelazioni. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 7 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / King Arthur – Il potere della spada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 7 novembre
Ti potrebbe interessare
TV / King Arthur – Il potere della spada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 7 novembre
Spettacoli / X Factor, Achille Lauro si scusa con Giorgia: il cantante si inginocchia con una rosa bianca
TV / Ascolti tv giovedì 6 novembre: Noi del rione Sanità, Il Conte di Montecristo
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 novembre 2025
TV / Paradise City: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 6 novembre 2025
TV / Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ricerca