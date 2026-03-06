Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 marzo 2026

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma il giallo di Garlasco: si indaga per capire se Chiara, la sera prima del delitto, abbia aperto la cartella sul pc di Alberto Stasi contenente file pornografici. Si torna a parlare anche della morte di David Rossi, dopo che la Commissione parlamentare di inchiesta ha stabilito che il responsabile della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena è stato vittima di un’azione con l’intervento di soggetti terzi e che si è trattato, quindi, di un omicidio e non di un suicidio. In studio, per chiedere la verità, il fratello Ranieri Rossi. Focus anche sulla vicenda di Pierina Paganelli e inoltre verranno mostrati documenti inediti sulla straziante storia del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore non andato a buon fine. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.