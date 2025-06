Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 giugno 2025

Questa sera, venerdì 6 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La nuova inchiesta si concentra sull’impronta 33, che appartiene ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi (il fratello della vittima), ora indagato: un fatto che potrebbe riscrivere la dinamica della morte della ragazza. Nel corso della puntata si analizza anche la storia di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022. La PM ha chiesto nuove analisi sulle tracce trovate sotto le scarpe della vittima. Si tratta del terriccio di un roseto o potrebbe essere polvere proveniente dal laboratorio di Sebastiano Visintin? Confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.