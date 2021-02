Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 febbraio 2021

Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla nel tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso, a Bolzano. La settimana passata gli inquirenti hanno fermato il figlio della coppia, Benno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il 30enne nega il reato, ma diversi indizi lo tradirebbero. Ora è spuntata anche una ragazza, con lui dopo la scomparsa dei genitori. Quale sarà la tesi difensiva del ragazzo?

Al centro della puntata di Quarto Grado, due femminicidi: quelli di Roberta Siracusa e Sonia Di Maggio. Roberta, 17 anni, lo scorso 24 gennaio è stata trovata senza vita in un burrone alla periferia di Caccamo, in provincia di Palermo. Dell’omicidio è accusato il fidanzato 19enne, Pietro Morreale, detenuto nel reparto di degenza psichiatrica del carcere Pagliarelli di Palermo. Sonia, 29 anni, è stata uccisa a coltellate il 1° febbraio, a Minervino di Lecce, mentre cercava di proteggere il compagno. L’ex fidanzato, Salvatore Carfora, 39enne di Torre Annunziata, pregiudicato, ha confessato dopo essere stato catturato, mentre era in fuga da Otranto. Due tragedie e sempre la stessa domanda: gli assassini potevano essere fermati?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 5 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

