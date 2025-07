Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 luglio 2025

Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi. L’inchiesta si concentra sulle nuove analisi dei reperti della scena del crimine, su cui non sarebbe stato individuato il DNA di Andrea Sempio. Nel corso della puntata, il programma torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich. Gli inquirenti stanno eseguendo esami sui coltelli sequestrati al marito della vittima, Sebastiano Visintin: sono gli stessi usati per tagliare il cordino trovato attorno al collo della donna? Confermati gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.