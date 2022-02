Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 febbraio 2022

Questa sera, venerdì 4 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino a casa. Omicidio o suicidio? Il marito, Sebastiano Visentin, e l’amico del cuore di Liliana, Claudio Sterpin, si accusano a vicenda riguardo le responsabilità della sua tragica scomparsa. Intanto gli investigatori esaminano i sacchi in cui era nascosto il corpo della donna.

Al centro della puntata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, il commerciante di Pavia conosciuto da tutti come Gigi Bici, ucciso con un colpo di pistola al volto. Il 60enne era scomparso l’8 novembre e il suo cadavere è stato ritrovato lo scorso 21 dicembre, vicino alla sua vettura. Il delitto presenta ancora molti lati oscuri. Nelle scorse settimane è stata fermata con l’accusa di tentata estorsione Barbara Pasetti, la 44enne che aveva trovato il corpo di Criscuolo e che gli aveva chiesta un favore. Che ruolo aveva la donna nella vita dell’ex guardia del corpo?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.