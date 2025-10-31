Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, continua a difendere il marito e lancia sospetti. Invece Manuela Bianchi, ex amante di Louis, lo accusa. Intanto è attesa per i risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio: una ricostruzione delle urla di Pierina durante l’aggressione effettuata ieri nel luogo in cui è stata uccisa la donna. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 31 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre
TV / Land of Bad: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
Spettacoli / X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: "Non ci impuntiamo"
Spettacoli / Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”
Spettacoli / Belve cerca persone comuni da intervistare, Francesca Fagnani: "E se iniziassimo con i provini?"
Ricerca