Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Proseguono le indagini sulla morte di Chiara Poggi: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità sul delitto. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, continua a difendere il marito e lancia sospetti. Invece Manuela Bianchi, ex amante di Louis, lo accusa. Intanto è attesa per i risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio: una ricostruzione delle urla di Pierina durante l’aggressione effettuata ieri nel luogo in cui è stata uccisa la donna. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 31 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.