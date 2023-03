Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 marzo 2023

Questa sera, venerdì 31 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco, l’ottantenne campana fuggita da Sarno (SA), sopra un Apecar con un coetaneo e trovata cadavere in un bosco. Quello che non torna in questo giallo ancora tutto da decifrare è proprio il luogo in cui è stato ritrovato il corpo della donna. Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. La Procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio ma le modalità non sono affatto convincenti per chi la conosceva. E intanto Claudio Sterpin, l’amico del cuore, non si arrende e insiste: “È stata eliminata”.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 31 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.