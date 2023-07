Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 giugno 2023

Questa sera, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Col passare il nemico numero uno è il tempo che scorre. Il giorno della scomparsa una telecamera di sorveglianza una pizzeria lì vicino ha registrato un urlo infantile e subito dopo un rumore simile a uno sportello di una macchina che si chiudeva. Si trattava di Kata?

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Intanto, l’inchiesta si è riaperta e gli inquirenti sono tornati a concentrarsi sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo senza vita della donna. Vogliono capire chi li abbia maneggiati senza lasciare impronte: c’è stata una lite o Lilly è stata aggredita?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 30 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.