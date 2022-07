Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 luglio 2022

Questa sera, venerdì 29 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Sara Scazzi, la ragazza di 15 anni di Avetrana (Taranto) uccisa il 26 agosto 2010. Per la sua morte, il 21 febbraio 2017, la corte suprema di cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Sabrina Misseri e Cosima Serrano (figlia e madre), rispettivamente cugina e zia della vittima. Sullo sfondo della drammatica vicenda resta Michele Misseri, lo zio della vittima, da anni che continua a dichiararsi colpevole.

Al centro della serata anche la strage di Erba, cioè il caso di omicidio plurimo commesso a Erba, in provincia di Como, l’11 dicembre 2006. La strage fu compiuta dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. La strage avvenne nell’abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. Il 3 maggio 2011, la corte suprema di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti, con l’indiretta conseguenza che è diventata definitiva la sentenza di Appello che aveva riconosciuto come autori degli omicidi i coniugi Romano, già condannati all’ergastolo.

