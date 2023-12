Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 dicembre 2023

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il talk show con alla barra del timone Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero non si ferma, e anche oggi, 29 dicembre, sarà sempre su Rete 4 per approfondire i fatti di cronaca nera. Questa sera, nell’ultima puntata dell’anno, si ricapitolano le vicende più importanti che hanno caratterizzato l’anno 2023, soprattutto i femminicidi di Pierina Paganelli e giulia Cecchettin.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 29 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.