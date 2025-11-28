Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 novembre 2025

di Antonio Scali
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 novembre 2025

Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni.
Infatti, nella giornata odierna, è emerso un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea maschile della famiglia Sempio con il profilo genetico, non completo, trovato in particolare su un dito di Chiara Poggi. Così vengono letti da inquirenti e investigatori i dati dei calcoli effettuati dalla perita Albani, che dovrà fornire le sue valutazioni nella perizia conclusiva entro il 5 dicembre. Una lettura in linea con la consulenza della Procura di Pavia e con quelle della difesa di Alberto Stasi. Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. Negli ultimi giorni è spuntato un nuovo testimone, un ex ristoratore che ha confidato al marito Sebastiano Visintin che Lilly gli avrebbe chiesto di venderle due sacchi neri prima di scomparire. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
