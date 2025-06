Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 giugno 2025

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi. La nuova inchiesta si sta concentrando sulla cucina della villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove la ragazza è stata uccisa. Chi indaga vuole capire se c’era qualcuno con Chiara la mattina dell’omicidio. Nel corso della puntata, torna anche l’analisi sulla vicenda di Liliana Resinovich. Dall’interrogatorio fatto all’amico speciale della donna, Claudio Sterpin, durato 5 ore, sono emerse novità clamorose: gli inquirenti stanno analizzando tutto nei minimi dettagli. Confermati gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Come lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il proprio pubblico, attraverso la community – molto attiva – dei quartograders, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.