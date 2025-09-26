Icona app
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 settembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio della 78enne, continua a difendere il marito e lancia sospetti su un terzetto di possibili assassini. Resta il giallo sul movente del delitto. Al centro della puntata, anche il caso di Lilly Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco a Trieste. L’inchiesta si sta concentrando sulle distrazioni di Sebastiano Visintin e sul perché abbia consegnato agli inquirenti il cellulare sbagliato. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
