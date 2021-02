Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 febbraio 2021

Questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige. E dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia. Mentre lo stesso fiume restituisce altri oggetti appartenenti alla coppia, la Procura indaga sulle mosse del figlio Benno prima della loro sparizione. Il giovane, che si professa innocente, è in prigione accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento lo scorso 6 febbraio a Faenza. Sulla dinamica dell’omicidio permangono dubbi: per la Procura, il colpevole sarebbe stato un sicario assoldato dall’ex marito, cui la donna aveva fatto causa in passato. Il 53enne, che si sarebbe procurato un alibi, deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. La figlia di Ilenia, Arianna, non crede a questa ipotesi ed è convinta dell’innocenza del padre Claudio Nanni.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

