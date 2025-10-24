Icona app
24 ottobre 2025
TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 ottobre 2025

di Antonio Scali
Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chi indaga sta cercando di capire se l’intreccio di soldi e potere che è alla base del cosiddetto ‘sistema Pavia’ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco. Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È attesa per capire se ci sarà un faccia a faccia in aula tra Louis Dassilva, unico indagato per la morte della donna e Manuela Bianchi, la sua ex amante che ora lo accusa. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 24 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca