Questa sera, venerdì 24 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa il 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Intanto, durante il processo, iniziato a metà febbraio, si sta cercando di ricostruire come i tre accusati per l’omicidio hanno preparato il delitto: dal sopralluogo del padre (Shabbar Abbas) nella serra dietro casa, fino ai documenti di viaggio dello zio (Danish) e dei cugini (Ijaz e Nomanulhaq). Saman doveva per forza sottostare alle scelte della famiglia. Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. Dall’inchiesta emergono molte tracce di DNA mai attribuite sui reperti ritrovati nel boschetto. E il dubbio resta sempre lo stesso: è stato realmente un suicidio o dietro la morte della 63enne c’è la mano di un assassino?

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 24 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.