Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Nella giornata di ieri l’uomo ha confessato l’omicidio e adesso gli inquirenti vogliono capire se ci sia stata la premeditazione.

Si tornerà a parlare anche di Garlasco. con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul possibile movente e su eventuali complici che potrebbero aver aiutato l’assassino. E per la prima volta, Andrea Sempio si confronterà in studio con gli opinionisti ed esperti.

Focus anche sulla morte di Angelo Onorato, l’architetto trovato morto a Palermo soffocato da una fascetta di plastica il 25 maggio dell’anno scorso. Per la prima volta parla la figlia Carolina che non crede all’ipotesi del suicidio del padre. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 23 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della terza puntata
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / La maledizione della prima luna: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della terza puntata
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / La maledizione della prima luna: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 23 gennaio 2026
TV / La zona d’interesse: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Lamborghini – The Man Behind the Legend: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata dello show
TV / Ascolti tv giovedì 22 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Piazzapulita
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della prima puntata
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026) streaming e diretta tv: dove vedere il programma
Ricerca