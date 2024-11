Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 novembre 2024

Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda della 78enne Piera Paganelli, uccisa con 17 coltellate e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Le indagini si stanno concentrando sulla figura di uomo ripreso dalle telecamere di una farmacia, nella sera dell’omicidio. Le immagini sono sgranate: potrebbe trattarsi di Louis Dassilva, che resta l’unico indagato ed è in carcere dal luglio scorso? Su richiesta dell’accusa, via incidente probatorio, l’uomo sfilerà sotto le telecamere per accertarne l’eventuale presenza nelle ore del delitto.

Nel corso della puntata, si torna anche sullo sconcertante caso di Chiara Petrolini, la ragazza di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver sepolto due neonati nel giardino della villa di famiglia. Dalle intercettazioni tra le 21enne e i genitori emerge l’incredulità della madre e del padre, che continuano a chiedersi come sia stato possibile. A “Quarto Grado” confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.