Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 marzo 2024

Questa sera, venerdì 22 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la strage di Altavilla Milicia, a Palermo, dove Giovanni Barreca ha ucciso la moglie, Antonella Salamone, e due dei loro tre figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. Le indagini degli inquirenti vogliono arrivare a capire chi si cela dietro a questo efferato e plurimo delitto. Intanto, dai telefonini degli arrestati, Barreca e i due complici Massimo Carandente e Sabrina Fina, emergono i video delle sevizie.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco, vicino alla sua casa, il 5 gennaio 2022 a Trieste. Mentre si attendono i risultati della seconda autopsia sul corpo di Lilly, continua il duello a distanza tra i due uomini della sua vita: il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin. È inoltre uscita la notizia che Liliana fosse incinta di Claudio. È quanto emerso da una intercettazione ambientale in cui lo stesso Visintin, parlando con un’altra persona, racconta questo episodio, avvenuto nel 1990 o 1991, quando lui e Liliana erano già una coppia. In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

