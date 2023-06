Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 giugno 2023

Questa sera, venerdì 2 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la terribile vicenda di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi scomparsa nella notte di sabato scorso dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello, dopo giorni di ricerche, ha confessato l’omicidio e ha indicato ai carabinieri dove aveva nascosto il corpo della 29enne. Ora l’uomo è indagato per omicidio volontario aggravato.

Al centro della puntata, anche la storia di Anica Panfile, la 31enne e madre di quattro figli il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, incagliato in pochi centimetri d’acqua. La prima ipotesi è stata quella del suicidio ma per chi indaga questa pista è apparsa fin da subito nebulosa. Si cerca di capire chi potrebbe aver ucciso e gettato nel fiume la donna.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.