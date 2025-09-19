Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 settembre 2025

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. I tre figli della 78enne sono certi della colpevolezza dell’uomo, mentre la moglie di Dassilva, Valeria, continua a difenderlo e a credere nella sua innocenza. Al centro della puntata, anche il caso di Lily Resinovich. L’inchiesta si sta concentrando sulle distrazioni di Sebastiano Visintin: secondo la famiglia, il marito della vittima avrebbe consegnato agli inquirenti il cellulare sbagliato. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca