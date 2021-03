Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 marzo 2021

Questa sera, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Gli inquirenti stanno cercando di capire da quanto tempo il 30enne covasse astio nei confronti dei genitori. Le indagini sono concentrate sull’auto di famiglia con cui sono stati trasportati i due cadaveri e sui vestiti che Benno ha dato all’amica Martina perché li lavasse.

Al centro della puntata, secondo le anticipazioni di Quarto Grado, anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio, a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato dall’ex marito della donna, Claudio Nanni che era in causa con l’ex moglie per problemi economici. Intanto, giorno dopo giorno, emergono dettagli sul piano che i due avevano studiato: sembra, addirittura, che l’agguato di Barbieri non fosse il primo tentativo di far fuori Ilenia.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

