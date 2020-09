Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 settembre 2020

Questa sera, venerdì 18 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso di Viviana Parisi e il figlio Gioele, scomparsi e poi trovati morti nelle zone di Caronia in Sicilia. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire: il bambino è rimasto ferito nell’incidente? E perché non sono stati chiamati subito i soccorsi? Al centro della puntata anche il barbaro caso di Maria Paola Gagliano, diciottenne di Caivano (Napoli), morta perché il fratello Michele non approvava la sua relazione queer con il giovane transgender Ciro Migliore. Dal carcere, Michele si professa innocente e afferma che voleva “solo parlarle“… Abbiamo visto i temi di cui si parlerà stasera a Quarto Grado, ma quali saranno gli ospiti? Prenderanno parte alla puntata di oggi, 18 settembre 2020, diversi ospiti ed esperti che tratteranno i vari temi della puntata

Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020 Chi è Luca Ward, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo