Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2025

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra i sospetti di corruzione e cambi di avvocati (è attesa per conoscere il nuovo legale che prenderà il posto di Massimo Lovati) diventa centrale la pista dei soldi. Gli inquirenti della Procura di Brescia vogliono capire se il denaro prelevato dalla famiglia Sempio fosse davvero destinato ai legali.

Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È entrato nel vivo il processo nei confronti di Louis Dassilva, unico indagato per la morte della 78enne, che continua a dichiararsi innocente. Intanto, spuntano nuovi indizi. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 17 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.