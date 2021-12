Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 dicembre 2021

Questa sera, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Silvana Covili, la 79enne di Pavullo scomparsa nel nulla lo scorso 19 novembre. Le ricerche proseguono senza sosta, ma nessuna telecamera di sorveglianza ha ripreso la donna che si allontanava dalla propria abitazione e i cani non hanno fiutato nessuna traccia. Intanto, gli inquirenti si stanno concentrando per trovare qualche testimone.

A seguire, l’omicidio di Dario Angeletti, biologo marino e docente all’Università della Tuscia, trovato morto lo scorso 7 dicembre a Tarquinia (Viterbo). A prendersi la responsabilità del delitto è stato Claudio Cesaris, 68 anni, tecnico universitario in pensione che ha confessato tutto agli inquirenti. Stando al racconto che ha fornito al gip di Viterbo, Cesaris avrebbe deciso di premere il grilletto preso da un improvviso raptus di gelosia. Infatti, l’uomo negli ultimi anni era ossessionato da una ricercatrice di 39 anni, collega di Angeletti.

