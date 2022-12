Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 dicembre 2022

Questa sera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina, il 18 novembre scorso. Sono tanti ancora i punti oscuri da chiarire: chi è Mohamed, il ragazzo di origini tunisine sospettato di averla uccisa. Sua moglie afferma di aver dormito con lui quella notte ma intanto l’uomo è stato arrestato in Francia.

Al centro della puntata, pure la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste un anno fa e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio 2022. E intanto continua a non placarsi la sfida tra i due uomini della sua vita: il marito Sebastiano Visintin, e l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin. Si tratta dell’ultima puntata annuale di Quarto grado, in vista della sosta natalizia. Il programma tornerà in onda venerdì 13 gennaio 2023.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.