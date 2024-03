Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 marzo 2024

Questa sera, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi. La bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. Intanto in aula è scontro totale tra gli psichiatri: Alessia era lucida quando ha abbandonato sua figlia o ha mentito per evitare l’ergastolo?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco, vicino alla sua casa, il 5 gennaio 2022 a Trieste. Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno indagando per capire se qualcuno fosse interessato al tesoretto della donna. C’è un movente economico dietro la morte di Lily? In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 15 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.