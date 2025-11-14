Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Dopo i risultati della nuova analisi sulle impronte presenti nella villetta e riconducibili a Chiara Poggi, al fratello e a un carabiniere, arrivano anche quelli sulle unghie della vittima: il DNA appare incompleto, misto e non identificativo di un singolo individuo. Uno scenario che scriverà una nuova verità sull’omicidio? Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. La difesa dell’unico indagato, Louis Dassilva, accende i riflettori su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, che lo difende e conferma le accuse proprio contro Louis, suo ex amante. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 14 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.