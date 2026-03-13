Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 marzo 2026

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’intricata vicenda della famiglia nel bosco. Dopo le ultime disposizioni del Tribunale dei Minori dell’Aquila, che ha deciso l’allontanamento della madre dalla casa di accoglienza di Vasto dove stanno vivendo i tre bambini, arriva anche l’accorato appello del padre Nathan: l’uomo chiede di fermare presidi e manifestazioni organizzati intorno alla sua famiglia.

Spazio poi al giallo di Garlasco: continua la battaglia tra consulenti a colpi di perizie informatiche sul computer di Chiara, con analisi contrapposte tra gli esperti della famiglia Poggi e quelli della difesa di Alberto Stasi. Focus anche sul caso Pierina Paganelli e sulle ultime novità legate alla misteriosa morte di David Rossi, con la presenza in studio di Francesco Giusti, colui che era stato indicato da una testimone come la persona che compare nel vicolo dopo la caduta della vittima. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.