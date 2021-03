Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 marzo 2021

Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi erano scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Dopo più di un mese di carcere, Benno Neumair ha rivelato agli inquirenti di aver agito d’impulso, dopo un litigio per futili motivi con i genitori. Ma la Procura non crede a questa versione e sta analizzando bugie e depistaggi del 30enne.

Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio, a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato dall’ex marito della donna, Claudio Nanni. I due uomini ora si accusano reciprocamente: Barbieri rivela che Nanni gli avrebbe offerto dei soldi per uccidere l’ex moglie, mentre il vedovo nega la trattativa e confessa di aver solo detto a Barbieri di spaventare la donna e non di toglierle la vita.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

