Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 luglio 2024

Questa sera, venerdì 12 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi della strage di Erba. Era l’11 dicembre 2006: nella casa dove vivevano i Castagna trovano la morte Raffaella e il figlioletto Youssef, la signora Paola, nonna del piccolo, e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola, si salva per un soffio. E l’appartamento teatro degli omicidi viene dato alle fiamme. Per il massacro vengono condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. I due, dopo aver confessato i delitti in più occasioni, hanno ribadito la propria innocenza e si sono giocati l’ultima carta davanti alla Corte d’Assise, puntando alla revisione del processo. Nella giornata di ieri, è arrivata la decisione della Corte d’Appello di Brescia che ha dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza confermando l’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.