Al centro della prima puntata di Quarto Grado inchieste sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e sul caso di Willy Monteiro, il giovane ucciso a colpi di arti marziali a Colleferro. I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ancora poco chiari: omicidio-suicidio, incidente o “incontro sfortunato”? Agghiacciante per modalità e aggravato dall’ombra del movente razziale, il dramma del ragazzo di 21 anni di Colleferro (Roma), ucciso di botte nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Intanto, il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Abbiamo visto i temi di cui si parlerà stasera a Quarto Grado, ma quali saranno gli ospiti? Prenderanno parte alla puntata di oggi, 11 settembre 2020, diversi ospiti come: Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

