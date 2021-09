Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2021

Questa sera, venerdì 10 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Torna l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla tredicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda su Rete 4, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, una nuova inchiesta su Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004. I contorni della vicenda non si sono mai chiariti, soprattutto per quanto riguarda le figure di Anna Corona, tornata nel registro degli indagati, e di sua figlia Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise.

Al centro della puntata, secondo le anticipazioni, anche lo sconcertante caso di Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta l’8 agosto a Temù, in Val Camonica, dopo che era scomparsa lo scorso 8 maggio. La svolta è arrivata quando sono finite indagate le tre figlie della donna e il fidanzato della primogenita. L’accusa è quella di omicidio volontario e occultamento di cadavere: il movente sarebbe di tipo economico. Sembra infatti che la trasformazione della villetta di famiglia in un Bed&Breakfast abbia creato malumori e sia stata fonte di accesissime discussioni.

Quarto Grado conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.