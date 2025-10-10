Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 ottobre 2025

Questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Gli inquirenti continuano a indagare per capire se qualcuno ha pagato per ottenere l’archiviazione delle accuse mosse nei suoi confronti.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita in un bosco a Trieste il 5 gennaio 2022. Potrebbero risultare fondamentali e portare a ulteriori indizi le nuove analisi sui sacchi neri che hanno avvolto il cadavere della donna. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.