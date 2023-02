Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 febbraio 2023

Questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Anticipazioni e ospiti

Nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con l’omicidio della 17enne Saman Abbas. È iniziato il processo contro lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, accusati di essere gli esecutori materiali dell’omicidio ma dal Pakistan non arrivano bone notizie: la madre, Nazia Shaheen, è ancora latitante mentre il padre Shabbar rischia di non essere estradato.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio 2022. Ma, a più di un anno dal ritrovamento del corpo continua il giallo sulla sua morte e rimane un dubbio che ogni giorno cresce sempre di più: è davvero suicidio?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.